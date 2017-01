British Sea Power yeni albümünden ilk şarkıyı yayınladı: “Bad Bohemian”

İngiliz alternatif rock grubu British Sea Power, 31 Mart’ta yeni bir albüm yayınlıyor. Let The Dancers Inherit The Party ismini taşıyacak albümden ilk şarkı da dinlemeye açıldı.

Son olarak 2015 yılında, üflemeliler eşliğinde kaydedilen Sea Of Brass isimli albümü yayınlayan ekip, altıncı stüdyo albümünde on iki yeni şarkıya yer veriyor. Grubun gitaristi Martin Noble, yeni albüme dair yaptığı açıklamalarda Let The Dancers Inherit The Party‘nin bugüne dek yayınlanmış en tutarlı British Sea Power albümü olacağının altını çizdi.

Grubun kurucusu olduğu Golden Chariot plak şirketinden yayınlanacak olan yeni British Sea Power albümünün ilk single’ı olan “Bad Bohemian” aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.