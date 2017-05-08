Broken Social Scene yedi yıllık sessizliğini bozuyor

Son olarak 2010 yılında Forgiveness Rock Record isimli albümünü yayınlayan Kanadalı alternatif rock grubu Broken Social Scene’den yeni bir albüm müjdesi geldi. Hug of Thunder ismini taşıyacak albüm, 7 Temmuz’da piyasada olacak.

Geçtiğimiz haftalarda “Halfway Home” isimli bir şarkı yayınlayan Broken Social Scene, yoldaki albümlerine dair detayları da nihayet açıkladı. City Slang etiketiyle yayınlanacak Hug of Thunder, grubun diskografisinin beşinci uzunçaları olacak.

Toplamda on bir şarkının yer alacağı albümde çeşitli şarkılarda Metric üyeleri James Shaw ve Emily Haines’in yanı sıra geçtiğimiz haftalarda yeni bir albüm yayınlayan Feist ekibe eşlik ediyor. Uzun bir aranın ardından sonra grubun hiçbir şey kaybetmediğini ispat eden yeni Broken Social Scene şarkısı “Halfway Home”u aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.