Bu cuma gerçekleşecek 2. Harvest Festival’a davetiye kazanma şansı burada!

27 Ekim Cuma günü 14:00’ten itibaren ziyaretçilerine kapılarını açacak olan 2. Harvest Festival, çimlerle kaplı Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek. Jungle, Kovacs, Palmiyeler, The Ringo Jets ve dahasını ağırlayacak festivalde, söyleşiler, atölyeler ve dahası sizleri bekliyor.

2. Harvest Festival’a çift kişilik davetiye kazanacak 2 kişiden biri olmak için aşağıdaki sorunun cevabını bant@bantmag.com adresine göndermeniz yeterli. İşte sorumuz:

Festivalde sahne alacak Palmiyeler, en son kliplerini hangi şarkılarına çekmiştir?