Bu cumartesi gerçekleşecek Epic Fair’a davetiye kazanma şansı burada

İzmir’deki Kübana Gazinosu’nda gerçekleşecek olan Epic Fair için geri sayım başladı. Babazula, Islandman, Jakuzi, Kim Ki O, Palmiyeler ve dahasının sahne alacağı nefis festival için davetiye kazanma şansı burada.

8 Nisan Cumartesi günü, bir kez daha gerçekleşecek olan Epic Fair, bu sene Kendine Has’ın katkılarıyla düzenleniyor. Gece ve gündüz olarak iki bölümden oluşan festivalin gündüz matinesinde Bant Mag. DJ set, Palmiyeler, Kerem Akdağ, NO FROST, Apeiron Soundsystem sahne alırken gece ise Baba Zula, Islandman, Jakuzi ve Kim Ki O, İzmirli müzikseverler ile buluşacak. Detaylarına buradan ulaşabileceğiniz Epic Fair’a çift kişilik davetiye kazanmak için tek yapmanız gereken sorumuzun doğru cevabını en hızlı şekilde bant@bantmag.com’a yollayan iki kişiden biri olmak.

İşte sorumuz:

Jakuzi’nin geçtiğimiz günlerde genişletilmiş versiyonuyla plak ve CD formatında müzikseverler ile buluşan Fantezi Müzik isimli albümü, hangi plak şirketinden yayınlanmıştır?