Bu seneki İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nda açılacak olan serginin teması “Coğrafya”

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu sene 19-25 Haziran tarihlerinde, 25. kez gerçekleşecek. 2008’den bu yana hafta kapsamında farklı temaların işlendiği sergilere bir yenisi de bu sene “Coğrafya” temasıyla ekleniyor. Sergide işleriyle yer almak isteyen sanatçı için bir açık çağrı yapıldı.

Şimdiye dek “İsyan ve Onur”, “Makul”, “Aile” gibi temaların işlendiği Onur Haftası sergilerinin yenisi Galeri BU’da gerçekleşecek. 17 Haziran – 8 Temmuz arasında ziyaret edilebilecek olan “Coğrafya” temalı Onur Haftası sergisi için yapılan açık çağrı şöyle:

“25. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenecek Onur Haftası Sergisi, politik olan bireysel, bireysel olan politik olduğu için, sınırlanması gü. bir kavram olduğu için, hem bedenden hem topraktan yola çıkan ‘Coğrafya’ temasıyla her sanat alanındaki işlerinizi bekliyor!

bir coğrafya, yumuşak g’nin şapkasında

itişiyormuş kakışıyormuş insanlar

kim düşecekmiş aşağı?

g’nin üstüne?

gelin…

gelsinlermiş buraya…



engebeleri vücudun buluşurmuş

engebeleriyle hareketlerin

ve engebeleriyle sokakların.

17 Haziran – 8 Temmuz arasında GALERİ BU’da yer alacak sergimizin bir parçası olmak isteyen sanatçılar her türlü sorularını ve 31 Mayıs tarihine kadar başvurularını nerdeennereye@gmail.com’a gönderebilirler.

Bu sene 25’incisi düzenlenecek olan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 19 – 25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve hafta boyunca paneller, konuşmalar, atölyeler, etkinlikler, 13’üncü Hormonlu Domates Ödül Töreni ve sergi düzenlenecek.

Sergide bir yeri olsun isteyen sanatçılar 31 Mayıs 2017 tarihine kadar nerdeennereye@gmail.com e-mail adresine eserlerini gönderebilirler.”