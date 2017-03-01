Bubituzak, “Boyutlar” albümünden ilk klibi yayınladı: “Ateş Olsan”

Dunganga Records etiketiyle yayınlanan ikinci Bubituzak albümü Boyutlar‘dan ilk klip geldi.

Boyutlar albümünün ardından daha fazla konser vermesini umduğumuz Bubituzak, bir hayli eğlenceli yeni klibiyle karşımızda. Yönetmenliğini İdil Ergün’ün üstlendiği klip, albümün çıkış single’larından ve albümün en akılda kalıcı şarkılarından olan “Ateş Olsan” için çekilmiş.

Klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Bubituzak ayrıca, Bant Mag.’ın Aklımdakiler serisinin son konuklarından biri oldu. Grubun, dost meclisinden gelen soruları yanıtladığı söyleşiyi okumak için buraya tıklayarak Bant Mag. No:55’e ulaşabilirsiniz.