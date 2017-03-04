Bubituzak, bu akşam 21:00’de Bant Mag. No:55 şerefine özel performansıyla Bant Mag. Havuz / Bina’da

Bu akşam hem yeni sayımızı kutlamak hem de arşivdeki eski Bant Mag. sayılarını tozlu raflardan çıkarıp eksiklerinizi tamamlamak üzere Bant Mag. Havuz / Bina’da buluşuyoruz. Palmiyeler’in de DJ setiyle konuk olacağı gece de Boyutlar isimli ikinci uzunçalarını geçtiğimiz haftalarda yayınlayan Bubituzak da özel bir konser verecek.

Ali Güçlü Şimşek, Görkem Karabudak ve Emrah Atay’dan oluşan Bubituzak, Dunganga Records etiketiyle yayınlanan nefis albümü Boyutlar‘ın lansman konserini şubat ayında Zorlu PSM Studio sahnesinde vermişti. Albümün ardından ikinci kez dinleyicileriyle buluşacak olan Bubituzak’ın çiçeği burnunda klibi “Ateş Olsan”, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

Saat 21:00’de başlayacak konserin giriş ücreti 15 TL. Gecenin tüm programı da şöyle:

18:00 – 21:00 – Bahar temizliği!

21:00 – 21:40 – Bubituzak

21:40 -22:30 – Bant Mag. DJ Set

22:30 – 00:00 – Palmiyeler DJ Set

00:00 ve sonrası – Bant Mag.DJ Set

Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirisiniz.

Foto: Ebru Yıldız