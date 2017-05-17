Bugün 17 Mayıs: Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün, 2004’ten bu yana politika üreticileri, kamu oyu oluşturucuları, sosyal hareketler, toplum ve medyanın, dünya üzerinde LGBTİ+ bireylere uygulanan şiddet ve ayrımcılığa karşı dikkatini çekmek için düzenleniyor. Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında 130’dan fazla ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Fotoğraf: Hasan Yıkıcı

13 Mayıs 2017, Lefkoşa. Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Yürüyüş

Günün amacı, merkezi bir kampanya yürütmekten ziyade dünyanın dört bir yanında harekete geçmek için ortak bir an yaratmak. Bunun için 17 Mayıs tarihinin seçilmesinin sebebiyse, Dünya Sağlık Örgütü’nün 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliği “hastalıklar” listesinden çıkarmış olması.

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında buralarda düzenlenen bazı etkinliklere göz atalım:

*17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs Perşembe günü Lambdaistanbul, Impact Hub Istanbul’da yönetmenliğini Can Candan’ın üstlendiği “Benim Çocuğum” belgesel gösterimi düzenliyor. Orijinal Türkçe dilinde ve İngilizce altyazıyla gösterilecek filmin ardından, Öner Ceylan moderatörlüğünde belgeselde yer alan LİSTAG gönüllüleri Ömer Ceylan ve Şule Ceylan’la bir söyleşi gerçekleştirileceğini de ekleyelim.

Gösterim saati: 19:00

Ankara’da 13-17 Mayıs tarihlerinde Kaos GL’nin “Emeğin Queer Politikası” başlığıyla düzenlediği, cinsellik, emek, sosyalizm, queer politikalar, çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının tartılışıldığı 12. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında bugün ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde Jakuzi ve demirabi konserleri gerçekleşecek.

Kapı açılış: 20:00

Jakuzi: 21:00

Warm-up & after: demirabi

Bursa Özgür Renkler Derneği, Sanat Mahal mekanında gün boyu atölye, panel ve film gösteriminden oluşan bir program hazırladı. Programın içerik ve saat detayları aşağıda yer alıyor:

13:00

LGBTİ’ler için Hukuk Atölyesi

Moderatör: Av. Nazlı Ceren ŞENDOĞAN

14.00

Ayrımcılık Atölyesi: Mülteci LGBTİ Olmak

Moderatör: Yasemin CİNGÜ

15:00

Ütopyalar Güzeldir Atölyesi: Eşitliği İnşa Etmek

Moderatör: Semih ÖZKARAKAŞ

17:00

Lubuniyat

Tanzimat Edebiyatında Eşcinsellik

Konuşmacı: Aylin ÇAKI

18:00

Tarihsel Süre İçerisinde Mücadelemiz ve Kazanımlarımız

Konuşmacılar: Mert GÜZEL, Semih ÖZKARAKAŞ

20:00

Gacı Gibi– Film Gösterimi (gösterim ücretsizdir)

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla Kıbrıs’ta da 11 gün boyunca bir dizi etkinlik yapıldı. 6 Mayıs günü başlayan ve sanat söyleşileri, şiir dinletileri, belgesel gösterimleri, atölye çalışmaları ve 13 Mayıs’ta gerçekleştirilen Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Yürüyüş ile rengarenk bir program sunan, birçok farklı kurumun bir araya gelmesiyle oluşturulan 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından organize edilen etkinlikler dizisinin bugün son günü.

Bugünün programı kapsamında saat 14:30’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Amfi’sinde Kuir Kıbrıs Derneği ve UKÜ Sosyal Hizmetler Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğin başlığı, “Kıbrıs’ta LGBTİ Mücadelesi”. Ardından saat 18:30’da KTÖS ve Feminist Öğretmen İnsiyatifi’nin ortak düzenlediği Öğretmenlere Yönelik LGBT Semineri, KTÖS Lokalinde gerçekleşiyor olacak.