Bugün 17 Mayıs: Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün, 2004’ten bu yana politika üreticileri, kamu oyu oluşturucuları, sosyal hareketler, toplum ve medyanın, dünya üzerinde LGBTİ+ bireylere uygulanan şiddet ve ayrımcılığa karşı dikkatini çekmek için düzenleniyor. Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında 130’dan fazla ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Fotoğraf: Hasan Yıkıcı
13 Mayıs 2017, Lefkoşa. Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Yürüyüş
Günün amacı, merkezi bir kampanya yürütmekten ziyade dünyanın dört bir yanında harekete geçmek için ortak bir an yaratmak. Bunun için 17 Mayıs tarihinin seçilmesinin sebebiyse, Dünya Sağlık Örgütü’nün 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliği “hastalıklar” listesinden çıkarmış olması.
17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında buralarda düzenlenen bazı etkinliklere göz atalım:
*17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs Perşembe günü Lambdaistanbul, Impact Hub Istanbul’da yönetmenliğini Can Candan’ın üstlendiği “Benim Çocuğum” belgesel gösterimi düzenliyor. Orijinal Türkçe dilinde ve İngilizce altyazıyla gösterilecek filmin ardından, Öner Ceylan moderatörlüğünde belgeselde yer alan LİSTAG gönüllüleri Ömer Ceylan ve Şule Ceylan’la bir söyleşi gerçekleştirileceğini de ekleyelim.
Gösterim saati: 19:00
Ankara’da 13-17 Mayıs tarihlerinde Kaos GL’nin “Emeğin Queer Politikası” başlığıyla düzenlediği, cinsellik, emek, sosyalizm, queer politikalar, çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının tartılışıldığı 12. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında bugün ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde Jakuzi ve demirabi konserleri gerçekleşecek.
Kapı açılış: 20:00
Jakuzi: 21:00
Warm-up & after: demirabi
Bursa Özgür Renkler Derneği, Sanat Mahal mekanında gün boyu atölye, panel ve film gösteriminden oluşan bir program hazırladı. Programın içerik ve saat detayları aşağıda yer alıyor:
13:00
LGBTİ’ler için Hukuk Atölyesi
Moderatör: Av. Nazlı Ceren ŞENDOĞAN
14.00
Ayrımcılık Atölyesi: Mülteci LGBTİ Olmak
Moderatör: Yasemin CİNGÜ
15:00
Ütopyalar Güzeldir Atölyesi: Eşitliği İnşa Etmek
Moderatör: Semih ÖZKARAKAŞ
17:00
Lubuniyat
Tanzimat Edebiyatında Eşcinsellik
Konuşmacı: Aylin ÇAKI
18:00
Tarihsel Süre İçerisinde Mücadelemiz ve Kazanımlarımız
Konuşmacılar: Mert GÜZEL, Semih ÖZKARAKAŞ
20:00
Gacı Gibi– Film Gösterimi (gösterim ücretsizdir)
17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla Kıbrıs’ta da 11 gün boyunca bir dizi etkinlik yapıldı. 6 Mayıs günü başlayan ve sanat söyleşileri, şiir dinletileri, belgesel gösterimleri, atölye çalışmaları ve 13 Mayıs’ta gerçekleştirilen Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Yürüyüş ile rengarenk bir program sunan, birçok farklı kurumun bir araya gelmesiyle oluşturulan 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından organize edilen etkinlikler dizisinin bugün son günü.
Bugünün programı kapsamında saat 14:30’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Amfi’sinde Kuir Kıbrıs Derneği ve UKÜ Sosyal Hizmetler Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğin başlığı, “Kıbrıs’ta LGBTİ Mücadelesi”. Ardından saat 18:30’da KTÖS ve Feminist Öğretmen İnsiyatifi’nin ortak düzenlediği Öğretmenlere Yönelik LGBT Semineri, KTÖS Lokalinde gerçekleşiyor olacak.