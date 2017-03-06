Bugünden daha karanlık: Ak’Chamel

Bant Mag. No:55’teki keşiflerimizden biri de büyüler, şamanik gelenekler ve karanlıktan ilham alan üçlü Ak’Chamel.

Yazı: Cem Kayıran – İllüstrasyon: Türksen Kızıl

Bir dönem Chairs ismiyle üretimlerini paylaşan Houston çıkışlı üçlü Ak’Chamel, ne kadar dinlerseniz dinleyin üzerindeki gizemden en ufak bir şey yitirmeyen bir müzikal anlayışa sahip. Büyülerden, şamanik geleneklerden ve karanlıktan fazlasıyla ilham alan Ak’Chamel, bu unsurları birer tema olarak kullanmaktan ziyade müziğinin ana hatları olarak belirlemiş. Öyle ki parçaları dinlerken kullanılan enstrümanlar ya da seslerin bireysel karakterinden ziyade, bütünün gücünden etkileniyorsunuz.

Şimdiye dek çeşitli formatlarda albüm ve EP’ler yayınlayan üçlü; maskeleri, şarkı isimleri ve sahne şovlarıyla konsept üzerine bir kurulu bir grup gibi gözükse de müziğe yaklaşım biçimiyle bu tür bir tanımdan çok daha fazlasını hak ediyor. Dünyanın dört bir yanından arızalı ve sıra dışı üretimler konusunda en önemli otoritelerden biri olan Alan Bishop’ın övgüsü ve desteğini de ardına alan Ak’Chamel’in 2016 sonlarında yayınladığı albümü Transmissions From Boshqa, bugünden daha karanlık ve tüyleri diken diken eden hayalî bir zaman ve yerden sesleniyor.

Bant Mag. No:55’te yer alan “Teftiş: Bu ay ne dinlesem?” dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.