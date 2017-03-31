Buttering Trio, Ester Rada ve Rain Lab yarın akşam Salon İKSV’de

Da Poet ve İdil Meşe’nin projesi Rain Lab’in açılışı yapacağı gecede, Etiyopyalı soul ve caz vokalisti Ester Rada ve trip-hop topluluğu Buttering Trio ile birlikte Sound Ports Festivali kapsamında yarın akşam Salon İKSV sahnesinde olacak.

Bu yıl “Journey Within” temasıyla gerçekleşen ve ikinci kez müzikseverler ile buluşan Sound Ports Festivali konserleri devam ediyor. Da Poet’in son olarak Demonation Festivali’nde birlikte sahne aldığı İdil Meşe’yle kayıtlarını dinleyeceğimiz Rain Lab projesi XJazz Fesivali öncesinde yarın akşam Salon İKSV sahnesinde olacak. Daha önce İstanbullu müzikseverler ile yine Sound Ports Festivali’nde buluşan ve farklı kültürleri barındıran melodileriyle tanıdığımız Buttering Trio, festival kapsamında Etiyopyalı caz vokalisti Ester Rada ile aynı sahneyi paylaşacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.