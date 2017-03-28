Büyük Ev Ablukada, 4-5 Nisan’da Berlin’in önemli kulüplerinden Berghain’da sahne alacak

Geçtiğimiz yıl Fırtınayt isimli dans odaklı “yeni şekilleriyle” karşımıza çıkan Büyük Ev Ablukada, Berlin’in en önemli kulüplerinden Berghain’ın konser salonu Kantine am Berghain’da sahne alacak.

4-5 Nisan geceleri iki konser verecek olan Büyük Ev Ablukada’ya ilk gece Berlinli grup Wild Honey Collective, ikinci gece de Deniz Mahir Kartal eşlik edecek. Büyük Ev Ablukada’nın kendi tabiriyle, Fırtınayt‘ın başladığı yer olan Berlin’e geri döneceği ve Kabak & Lin Records ortaklığıyla gerçekleşecek konserlerin detayları için buraya tıklamanız yeterli.

Büyük Ev Ablukada, nisan ayında akustik turnesine de devam edecek. Ekibin konser takviminde Isparta, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın bulunuyor. Ekip ayrıca mayıs ayında Cappadox festivalinde de sahne alacak. Grubun yeni şekli öncesindeki yolculuğunu Bant Mag. No:47 için çizgi hikayeleştirmiştik. Sadi Güran’ın illüstrasyonlarının yer aldığı dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.