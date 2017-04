Çağdaş Polonya sineması, 27-30 Nisan’da İstanbul Modern’de

27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Modern’de gerçekleşecek olan Polonya’dan Şimdi / Poland Now film gösterimleri üç gün boyunca Polonya sinemasından birçok genç yönetmenin filmlerini ağırlayacak.

Son dönemde isimlerini duymaya başladığımız Polonyalı genç yönetmenlerin, çeşitli festivallerde boy göstermiş filmlerinin yer alacağı Polonya’dan Şimdi / Poland Now film gösterimleri, 27 Nisan Perşembe günü İstanbul Modern’de sinemaseverler ile buluşmaya başlıyor. Sundance Film Festivali’nde jüri ödülü alan The Lure, yine Sundance Film Festivali’nin belgesel bölümünün çok konuşulan yapımlarından Uykusuz Her Gece ve daha birçok filmin yer aldığı dört günlük festivalin programını aşağıda görebilir, detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.