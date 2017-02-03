“Calvin & Hobbes” karakterlerinin “Sin City”de yaşadığı yeni bir çizgi roman serisi geliyor

Amerikalı sanatçı Bill Watterson’ın 1985-1995 yılları arasında günlük karikatür bandı olarak yayınlanan ve sonrasında birçok farklı uyarlaması yapılan klasik serisi Calvin & Hobbes ve Frank Miller’ın tekinsiz atmosferi ve film uyarlamalarıyla tanınan Sin City‘si bir araya geliyor. David Pepose’un yazdığı ve Jorge Santiago, Jr.’ın çizdiği Spencer & Locke isimli çizgi roman serisi yakında Action Lab Entertainment’ın alt kuruluşu olan Danger Zone etiketiyle raflarda yerini alıyor.

Ana karakterleri Calvin & Hobbes‘tan ilham alarak bir dedektif ve hayali arkadaşı olan bir panter olarak kurgulanan seri, söz konusu iki karakterin çocukluk yıllarından başlıyor. Uzun yıllar sonra bir suçu araştırmak üzere büyüdüğü yere dönen Locke isimli dedektif, söz konusu araştırması için çalışırken eski hayali dostu Spencer’dan başka kimseye güvenemez.

Serinin yazarı Pepose, bu fikrin 2014 yazında çıktığını ve Watterson ve Miller gibi iki efsaneye bir anlamda saygı duruşu olarak kurgulandığını dile getiriyor. Bu seriyle birlikte, çocukluğunda Calvin & Hobbbes‘la ve hayali dünyasıyla haşır neşir olmuş jenerasyonun, bugünün dünyası için gerçekçi sayılabilecek bir atmosferde, aşina oldukları karakterlerin başından geçenleri okuması hedeflenmiş. İlk bölümü nisan ayında hem basılı hem dijital olarak yayınlanacak Spencer & Locke‘tan görücüye çıkan çeşitli sayfa ve kapak tasarımları aşağıda görülebilir.

