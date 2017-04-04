Can Bonomo’nun konuk olduğu yeni Meze bölümü yayında

Red Bull Music Academy Radio’nun tek Türkçe programı Meze’nin 37. bölümü yayında. Aylin Güngör ve James Hakan Dedeoğlu’nun bu programdaki konuğu ise Kainat Sustu isimli albümünü geçtiğimiz ay yayınlayan Can Bonomo oldu.

On şarkıdan oluşan Kainat Sustu albümünde bir şarkıda Ceza’yla düet yapan Bonomo, albümün ardından konserlerine de başladı. Son yıllarda şiir ve resim çalışmalarıyla karşımıza çıkan Can Bonomo, iki yıllık aranın ardından yayınladığı albümünde vokal koçu olarak Özge Fışkın’la özel olarak çalışmış.

Bonomo’nun konuk olduğu ve hem yeni albümü hem de kariyerine dair soruları yanıtladığı Meze bölümünü buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.

Foto: Aylin Güngör