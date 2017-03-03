Can Bonomo’nun yeni albümü “Kâinat Sustu”, dijital platformlarda yerini aldı

Can Bonomo’nun dördüncü stüdyo albümü Kâinat Sustu, bugün itibariyle dijital platformlar üzerinden dinlemeye açıldı. On şarkının yer aldığı albümde Ceza da bir şarkıda konuk oluyor.

Son yıllarda şiir ve resim çalışmalarıyla karşımıza çıkan Can Bonomo, iki yıllık aranın ardından yayınladığı albümünde Özge Fışkın’la özel olarak çalışmış. Fışkın’ın vokal koçluğunu yaptığı albümde, parçaların düzenlemeleri Can Saban’a; miks ve mastering de Ali Rıza Şahenk’e ait.

Kapak fotoğrafı Aylin Güngör imzası taşıyan Kâinat Sustu’nun lansman konseri de Lokalize serisi kapsamında Zorlu PSM Studio’da olacak. Konserle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. On şarkıdan oluşan yeni Can Bonomo albümünü, aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.