Can Kazaz’ın yeni albümü “Ben Sizden Kaçtım”ın lansman konseri bu akşam Babylon’da

BİLGİ Music Label etiketiyle geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayınlanan yeni Can Kazaz albümü Ben Sizden Kaçtım‘ın ilk konseri bu akşam Babylon’da.

Farklı türler arasında yaptığı kendine has sentezle tanınan Can Kazaz, yeni albümüyle birlikte daha geniş bir ses skalasına sahip bir orkestra eşliğinde müziğini icra etmeye başladı. Gitarda Efe Demiral, basta Can Dedeoğlu ve davulda Mert Can Bilgin’in Kazaz’a eşlik ettiği albümde birçok konuk müzisyen de yer alıyor.

Can Kazaz, geçtiğimiz günlerde söz konusu albümün hazırlık aşamalarını ve perde arkasını konu eden detaylı bir yazı kaleme aldı. Lansman konseri öncesinde albüme dair kapsamlı bir fikre sahip olmak için yazıyı okumanız tavsiye edilir. Albüme iTunes üzerinden ulaşmak için de sizi buraya alalım.

Etkinlikle ilgili detaylar için buraya tıklamanız yeterli.