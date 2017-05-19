Cannes 2017 – 2. Gün: “Wonderstruck”, “Loveless” ve “Blade of the Immortal”

Yarışmada merakla beklenen iki film, Todd Haynes imzalı Wonderstruck ve Andrey Zvyagintsev’in Loveless’ı ile Takashi Miike’nin Blade of the Immortal‘ının prömiyer yaptığı ikinci gün, şimdiden birkaç film konusunda kutuplaşılacağının da habercisi niteliğinde.

Yazı: Melikşah Altuntaş

Todd Haynes’den sessiz sinemaya saygı duruşu:

WONDERSTRUCK

Günün ilk yarışma filmi, iki yıl önce Carol ile Cannes tarihinin en zarif filmlerinden birine imza atmış ve seyircilerin favorisi olmuş Todd Haynes’in son filmi Wonderstruck‘tı. 2010’da Martin Scorsese’nin beyaz perdeye Hugo adıyla nispeten sadık şekilde adapte ettiği Brian Selznick imzalı The Invention of Hugo Cabret‘nin daha serbest bir uyarlaması olan Wonderstruck, 1977 ve 1927’de ebeveynlerini bulmak için evden kaçan iki farklı sağır çocuğun hikayesini, paralel kurgu ve sessiz sinemaya referanslar düzerek anlatıyor.

Haynes’in sinemasında bugüne kadarki en ayrıksı işi olarak gösterilebilecek film, naif anlatımı ve hikayesindeki basit çözümlemelerle, ilk bakışta dokunaklı bir çocuk filminden fazlası gibi görünmüyor. Nefis prodüksiyon tasarımı, Carol‘da olduğu gibi Carter Burwell’in muazzam müzikleri ve Edward Lachman’ın enfes görüntü yönetimi elbette ki sinema sanatını bir araya getiren tüm unsurların yine Haynes’in elinde cevhere dönüştüğünü kanıtlıyor. Ancak yavan hikaye, gittikçe etkileyicilikten uzaklaşıyor ve final de bu anlamda beklenen güce ulaşmıyor.

1927 bölümlerinin siyah-beyaz 35 mm. çekilip tamamen diyalogsuz olması ve 1977 bölümlerinin de o yıl çekilmiş bir film gibi (yine 35 mm., renkli çekilmiş kısımlar) görünmesi, Haynes’in yakalamaya çalıştığı dönem hissiyatını başarıyla geçirirken, başroldeki çocuk oyuncular da tüm filmi sırtlamayı başarıyor. Filmdeki kısıtlı ekran süresinde genellikle ağır bir yaşlandırma makyajı altındaki Julianne Moore küçük ama etkili bir performans verirken, filmde toplamda 3 dakikadan fazla görünmeyen Michelle Williams da üzerine düşeni yapmış görünüyor.

Özellikle hikayenin çözüm bölümünde tavsayan Wonderstruck‘ta Haynes’in tüm maharetleri, limitli senaryosunun sınırını aşmaya yetmiyor. Yine de tüm bunlar, karşımızdaki filmin dört başı mamur bir büyüme hikayesi anlattığı ve muhtemelen yine Oscar’larda pek çok kategoride boy göstereceği gerçeğini değiştirmiyor.