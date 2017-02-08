Cappadox 2017 programından ilk isim açıklandı: Rhye

Kapadokya’da gerçekleşen müzik, çağdaş sanat ve gastronomi festivali Cappadox, bu yılki programından ilk ismi açıkladı. Los Angeles çıkışlı downtempo R&B grubu Rhye, 18-21 Mayıs tarihlerinde gerçekeleşecek üçüncü Cappadox festivali kapsamında dinleyicilerle buluşacak.

2013 yılında yayınladığı ilk albümü Women‘la dünya genelinde ses getiren ve prestijli festivallerde sahne alan Rhye, yaklaşık iki yıl önce ilk İstanbul konserini Salon İKSV’de vermişti. Danimarkalı müzisyen Milosh ve Hollandalı prodüktör ve besteci Robin Hannibal’dan oluşan Rhye, şu sıralar ikinci albümü için çalışmalarını sürdürüyor. Rhye son olarak yeni Bonobo albümü Migration‘da karşımıza çıkmıştı.

Sami Baydar’ın 1990 yılında yayınlanan aynı isimli kitabından hareketle “Dünyadan Çıkış Yolları” temasıyla gerçekleşecek olan festivale dair detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Cappadox’un geçtiğimiz yılki festivalinden görüntüleri aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.