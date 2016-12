Carrie Fisher, 60 yaşında hayatını kaybetti

Üç gün önce kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Carrie Fisher, Los Angeles’ta yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özellikle Star Wars serisinde canlandırdığı Prenses Leia karakteriyle tanınan Fisher, 60 yaşındaydı.

Kitap tanıtımı için gittiği Londra’dan Los Angeles’a döndüğü uçak yolculuğunda kalp krizi geçiren Fisher’ın durumu hakkında detaylı bir açıklama yapılmamıştı. Carrie Fisher’ın kızı Billie Lourd, ünlü oyuncunun sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. “O tüm dünya tarafından sevildi ve içtenlikle özlenecek” diyen Lourd, bu süreçte kendilerine destek olan herkese de ailecek teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Aynı zamanda müzisyen ve oyuncu olan Debbie Reynolds ve Eddie Fisher çiftinin çocuğu olan Carrie Fisher, 1956 yılında Los Angeles’ta dünyaya gelmişti. Star Wars filmlerinin yanı sıra When Harry Met Sally, Postcards from the Edge ve Hannah and Her Sisters gibi filmlerle de tanınan Fisher, son olarak yedinci Star Wars filmi The Force Awakens‘ta karşımıza çıkmıştı.