Carrie Fisher, “Star Wars: Episode VIII” için çekimlerini tamamlamış

Dün 60 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Carrie Fisher, 15 Aralık 2017’de vizyona girecek olan Star Wars: Episode VIII filminde karşımıza çıkacaktı. Variety’nin haberine göre Fisher, söz konusu filmde yer alacağı sahnelerin çekimlerini tamamlamış.

Star Wars: The Force Awakens‘ta da Prenses Leia karakterini canlandıran Fisher’ın, serinin yeni filminde daha fazla rolü olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Hatta 2019’da vizyona girecek olan dokuzuncu Star Wars filminin oyuncu kadrosunda da Carrie Fisher yer alıyordu. Colin Trevorrow’un yönetmenliğini üstleneceği Star Wars: Episode IX filminde Fisher’ın ölümüyle birlikte nasıl değişiklikler olacağını muhtemelen epey uzun bir zaman sonra öğrenebileceğiz.

Ayrıca Amazon – Channel 4 ortak yapımı olan Catastrophe dizisinde de rol alan Carrie Fisher, dizinin bahar aylarında yayınlanacak olan üçüncü sezonunun çekimlerini de tamamlamış. Geçtiğimiz aylarda dördüncü sezonu için de anlaşmaya varılan dizide Fisher’ın canlandırdığı Mia karakterinin dizideki geleceğinin nasıl olacağı da merak konusu.

Londra’dan Los Angeles’a döndüğü uçak yolculuğunda kalp krizi geçiren Fisher, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra dün hayatını kaybetti.