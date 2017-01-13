Cate Blanchett’ın 13 farklı karakteri canlandırdığı “Manifesto” filminden ilk fragman

Çeşitli sinemacılar, sanatçılar ve mimarların yazmış olduğu 13 farklı manifestonun okunduğu bir video enstalasyonu olarak kurgulanan ve sonrasında sinemaya uyarlanan Manifesto, galasını Sundance Film Festival’da yapacak. Söz konusu manifestoları okuyan 13 karakteri de Cate Blanchett’ın canlandırdığı filmden ilk fragman görücüye çıktı.

Julian Rosefeldt’in yazıp yönettiği Manifesto, geçtiğimiz yılın çeşitli aylarında Berlin ve New York’ta bir enstalasyon olarak sergilenmişti. Filmin vizyon tarihi henüz bilinmese de, Cate Blanchett’ın yılın en çok konuşulacak performanslarından birine imza attığını fragmandan yola çıkarak rahatlıkla söyleyebiliriz.