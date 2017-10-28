Cava Grande şarkısı “Sentinel” için hazırlanan fantastik video oyunuyla tanışın

Portecho’dan tanıdığımız Tan Tunçağ’ın elektronika ve ambient sularında gezinen solo projesi Cava Grande’nin “Sentinel” parçası için şarkı uzunluğunda süren bir video oyunu hazırlandı.

Parça için bir video klip hazırlamak istediğini fakat sonrasında bunun yerine izleyicileri sürreal bir ortamda gizemli bir yaratık olacakları bir video oyununa davet etmeyi tercih ettiğini söyleyen Tunçağ, Santima Games aracılığıyla hazırladığı oyunu, itch.io üzerinden ücretsiz olarak paylaştı. Mac ve Windows için farklı formatlarda indirebileceğiniz oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kez daha hatırlatmakta fayda var, Cava Grande, açılışı bu akşam (28 Ekim) yapılacak olan Ethem Onur Bilgiç’in ikinci solo sergisi Tövbeler Tövbesi‘nin kokteylinin ardından Bant Mag. Havuz’da özel bir canlı performans sergileyecek. Konsere Miray Kurtuluş da karanlık görselleriyle eşlik edecek. 21:00’de başlayacak konsere katılım ücretsiz.