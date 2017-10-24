CBS’in “Zoo” dizisi, üçüncü sezonun ardından sona erdi

James Patterson imzalı aynı isimli romandan televizyona uyarlanan Zoo dizisi, geçtiğimiz yaz yayınlanan üçüncü sezonunun ardından sona erdi.

Oyuncu kadrosunda James Wolk, Kristen Connolly, Billy Burke ve Josh Salatin gibi isimlerin yer aldığı dizi, yeryüzündeki besin zincirinin değiştiği bir yakın gelecekte geçiyordu. Dizinin yapımcı kadrosunda da bulunan yazar James Patterson’ın CBS’le olan çalışmaları devam edecek gibi gözüküyor. Gelen haberler önümüzdeki haftalarda yayımlanacak yeni Patterson romanı Innocent‘ın dizi uyarlaması için çalışmaların başladığı yönünde.