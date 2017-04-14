Cem Yıldız, 22 Nisan’da canlı performansıyla Bant Mag. Havuz’da

iNSANLAR ve Orient Expressions gruplarının üyesi olan Cem Yıldız, geleneksel melodileri elektronik altyapılarla harmanladığı performansıyla Bant Mag. Havuz’a konuk oluyor.

Kariyeri boyunca Sabahat Akkiraz’dan Zülfü Livaneli’ye birçok önemli isimle çalışmalar yapan ve sayısız dizi için müzikler besteleyen Cem Yıldız, ikinci solo albümü Cem’an‘ı geçtiğimiz yıl Kalan Müzik etiketiyle yayınlamıştı.

Ana enstrümanı bağlama olan Cem Yıldız, özellikle son yıllarda elektronik müzik ve ekipmanlarına duyduğu merakla müziğine yeni bir katman ekledi. Son dönemdeki canlı performanslarında bu harmanı sahneye taşıyan Yıldız’la son albümü Cem’an üzerine yaptığımız röportajı buradan okuyabilirsiniz.

22 Nisan akşamı saat 21:00’de Bant Mag. Havuz’da gerçekleşecek Cem Yıldız konserinin giriş ücreti 25 TL. Etkinliğe dair detaylar da burada.