Cevdet Erek, Venedik Bienali’nde yer alacak çalışması “ÇIN”ı tanıttı

Bugüne kadar ses ve mekan üzerinde yaptığı birçok çalışmayla dikkat çeken Cevdet Erek, bir süredir geri sayımını yaptığı Venedik Bienali’nde yer alacak çalışması ÇIN‘ın detaylarını paylaştı.

Venedik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’na seçilen Cevdet Erek, 13 Mayıs – 26 Haziran tarihleri arasında ÇIN isimli çalışmasıyla bienalin konuğu olacak. Geçtiğimiz yıllarda Viyana’da gerçekleşen Re-illumination / Yeniden Aydınlanma, Tophane’deki Otopark’ta gerçekleştirdiği çalışması Bir Ritim Mekanı – Otopark başta olmak üzere özellikle mekanlara özgü çalışmalarını takip ettiğimiz Erek, yine mekandan ilham alarak hazırladığı yeni çalışması ÇIN ile Venedik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’nda yer alacak. Erek, yaratım sürecinde proje koordinatörü ve hafıza Yelin Bilgin, mimar ve yumuşak bir ses Gürden Gür, mimar ve güler yüz Elif Tunçel, sanat tarihçisi ve kardeş Ayşe Erek ve görsel kimlik tasarımcısı Yetkin Başarır ile birlikte çalıştığını duyurdu ve daha başka birçok kişinin de ilerleyen zamanlarda bu projeye dahil olabileceğinin sinyallerini verdi.

Cevdet Erek’in ÇIN projesiyle ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“Yerinde deneyimlenmesi için yapılan bir mekân işini halen oluşum aşamasındayken burada tarif etmeye çalışmak yerine, bir hazırlık egzersizi olarak şöyle bir hayali beraber kurmayı öneriyorum: Uzakta etrafı çitle çevrili bir harabe, içindeyse oradan gün boyu ayrılmaması gereken bir görevli var. Görevli, sessizlik içinde dolanırken, etrafı dikkatlice süzen bir ziyaretçiyi ve onun sayesinde binlerce cırcır böceğinin konserini fark ediyor. Uzaktan, birbirleriyle konuşmaya çalışan bu ikili, bir anda meydana gelen şiddetli bir sesin verdiği kulak acısından aynı anda kısacık haykırıyorlar. Sonra, görevli, geceleyin, başka bir yerde, pencereyi iki parmak, gürültüyü bir tık açık bırakarak kulak çınlamasını bastırmaya çalışırken bir alarm sesi giriyor içeri: ‘viyuviyuviyuviyu’. Sonra bu hayalin başına dönüp aynı sırayla bir daha hayal etmeyi deniyor”.