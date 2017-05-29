Cevdet Erek’in ilk uzunçaları “Davul”, 23 Haziran’da yayınlanıyor

Venedik Bienali’ndeki Çın çalışması ile şu sıralar sık sık haberlerini aldığımız Cevdet Erek, Subtext Recordings’den yayınlanacak ilk solo albümü Davul‘u bir parçayla birlikte duyurdu.

Müzisyen ve mimar Cevdet Erek, geçtiğimiz yıllarda çeşitli sergi ve projeler için davul performansları sergilediği çalışmaları ile karşımıza çıkmıştı. Erek’in kendine has davul kayıtlarından oluşan yedi parçanın yer aldığı ilk uzunçaları Davul, daha önce Abluka filmi için hazırladığı iki parçalık EP’nin de çıktığı Subtext Recordings’ten 23 Haziran’da yayınlanacak. Şimdilik sadece “Flow 1” isimli parçanın dinlemeye açıldığı albümün, ön siparişini buraya tıklayarak verebilirsiniz.