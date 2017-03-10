Ceyl’an Ertem’den yeni klip: “İzin”

Yine De Amin isimli yeni albümünü geçtiğimiz ay yayınlayan Ceyl’an Ertem, albümün flamenko düzenlemesiyle dikkat çeken parçası “İzin” için çekilen klibiyle karşımızda.

Sony Music etiketiyle yayınlanan Yine De Amin albümünden yayınlanan ilk klip “Efsunlu Dünya” parçası için çekilmişti. Albümün Gaziantep’te gerçekleşen kayıtlarının son gününde çekilen klipte Ceyl’an Ertem’le birlikte Alp Ersönmez, Volkan Öktem, Cenk Erdoğan, Batuhan Şallıel, Doruk Okuyucu, Abbas Karacan ve Mustafa İşleyen’i şarkıyı çalarken görüyoruz.

Bu akşam İstanbul’da Beyrut Performans’ta sahne alacak olan Ceyl’an Ertem, önümüzdeki iki ay içerisinde Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Ankara ve Manisa’yı da kapsayan bir turne yapacak. Söz konusu konserlerin tarihlerini de aşağıda görebilirsiniz.