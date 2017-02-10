Ceylan Ertem’in yeni albümünün hazırlık aşamalarını konu eden kısa belgesel yayında

Yine De Amin isimli albümünü bugün dijital platformlardan servis eden Ceylan Ertem, albümün hazırlık aşamalarını konu eden belgeseli de Youtube kanalı üzerinden yayınladı.

Kayıtları Gaziantep ve İstanbul’da 25 müzisyen eşliğinde canlı olarak gerçekleşen Yine De Amin‘in hikayesini ve hazırlıklarını konu eden belgeselde hem Ceylan Ertem hem de albümün prodüksiyonu ve kayıtlarında yer alan Baran Göksu, Berk Kula, Can Aykal, Cenk Erdoğan, Can Güngör gibi isimlerle yapılmış röportajlar da bulunuyor.

Ceylan Ertem’in bu albümdeki ilham kaynaklarından, Gaziantep’teki kayıt sürecinde kedilerine olan hasretini nasıl giderdiğine dair ilginç hikayelerle dolu Yine De Amin Albüm Hikayesi belgeselini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.