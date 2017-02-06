Ceylan Ertem’in “Yine De Amin” albüm lansman konserleri, 21-22 Şubat’ta Babylon’da

Ceylan Ertem’in dördüncü stüdyo albümü Yine De Amin, önümüzdeki günlerde Sony Music etiketiyle yayınlanacak. Albümün ardından hızla konserlere başlayacak olan Ertem, Yine De Amin‘in İstanbul lansmanını iki gece üst üste Babylon’da yapacak.

Son olarak 2015 yılında, Bulutsuzluk Özlemi’nden Bergen’e geniş bir skaladan özenle seçilmiş parçaları yorumladığı YUH! isimli albümü yayınlayan Ertem, Yine De Amin albümünün kayıtlarını Gaziantep’te gerçekleştirdi. Volkan Öktem, Cenk Erdoğan, Alp Ersönmez, İstanbul Strings ve nice müzisyenin yer aldığı albümün kayıtları canlı olarak yapılmış.

Albümdeki şarkılardan kısa bölümler duyabileceğiniz Yine De Amin teaser’ı aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir. 21-22 Şubat’ta Babylon’da gerçekleşecek lansman konserlerinin detaylarını buradan; Ceylan Ertem’in Yine De Amin albümünün ardından gerçekleştireceği tüm konserlerin tarihlerine de buradan ulaşabilirsiniz.