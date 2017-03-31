Channing Tatum, Netflix’in ilk animasyon filminde George Washington’ı seslendirecek

Son yıllarda dünya genelinde yaptığı atılımla film ve dizi kataloğunu genişletmeye devam eden Netflix, ilk uzun metraj animasyon filmi için düğmeye bastı. America: The Motion Picture ismini taşıyacak animasyon, ülkenin nasıl kurulduğunu anlatacak ve George Washington’ı da Channing Tatum seslendirecek.

Geçtiğimiz yıla kadar Archer serisinin yapımcıları arasında yer alan Matt Thompson’ın yönetmenliğini üstleneceği filmin senaryosu da The Expendables serisinin dört filminin de senaryosunu yazan (o filmlerin bir senaryosu var mıydı?) Dave Callaham imzası taşıyor.

Son olarak Coen Kardeşler’in son filmi Hail, Caesar!‘da izlediğimiz Tatum, LEGO filmlerinde Superman’i seslendiriyor. Daha önce The Simpsons ve Family Guy gibi animasyon serilerine de konuk olarak katılan Tatum, bu yıl vizyona girecek olan yeni Kingsman filmi ve Steven Soderbergh’in yönettiği komedi filmi Logan Lucky‘de de karşımıza çıkacak.

Projede yer alacağı açıklanan isimler göz önüne alınınca, America: The Motion Picture animasyonunun mizah dozunun yüksek olması muhtemel. Netflix’in ilk uzun metraj animasyonu için ilginç bir konu seçimi olsa da söz konusu kanalın işin içinde olması tek başına merak unsurunu da beraberinde getiriyor.