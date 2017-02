Charlize Theron, polisiye roman “Need to Know”un sinema uyarlamasında rol alacak

Mad Max: Fury Road, Monster ve Young Adult gibi filmleriyle tanınan Charlize Theron, Karen Cleveland’ın yakında yayınlanacak romanı Need to Know‘un sinema uyarlamasında başrolde yer alacak.

CIA’de araştırmacı olarak çalışan bir kadının, işini, hayatını ve ailesini tehlike altına sokan bir şey keşfetmesi ve ardından yaşananları konu eden kitabın sinema uyarlaması Universal ve birlikte Beth Kono, AJ Dix ve Charlize Theron’un Denver & Delilah Films ortaklığıyla çekilecek. CIA’de aynı görevde çalışmış olan yazar Karen Cleveland’ın henüz yayınlanmadan ses getiren kitabı, henüz ön satış aşamasında olmasına rağmen yılın çok satan kitapları arasında şimdiden yerini aldı. Charlize Theron’un ana karakterini canlandıracağı filmin oyuncu kadrosu ya da yönetmenine dair henüz başka bir açıklama yapılmış değil.

Charlize Theron’u bu sene izleyeceğimiz ilk film Fast & Furious serisinin yeni filmi The Fate of the Furious olacak. Ardından Nash Edgerton’ın henüz ismi bilinmeyen yeni filminde başrolü Thandie Newton ve Joel Edgerton’la paylaşacak olan Oscar ödüllü oyuncu, bu yaz vizyona girecek çizgi roman uyarlaması The Coldest City‘de de James McAvoy’la karşımıza çıkacak.