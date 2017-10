Chester Bennington anısına gerçekleşecek konser, Youtube’dan canlı yayınlanacak

Geçtiğimiz temmuz ayında intihar eden ve 41 yaşında hayatını kaybeden Linkin Park solisti Chester Bennington anısına özel bir konser düzenleniyor. Birçok konuk müzisyenin sahne alacağı anma etkinliği, Linkin Park’ın Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Türkiye saatiyle 28 Ekim sabahı 05:45 itibariyle gerçekleşecek anma konserinde Korn’un solisti Jonathan Davis, System Of A Down, No Doubt, Blink 182 ve Yellowcard gibi isimler sahne alacak. Hollywood Bowl’da gerçekleşecek olan etkinlik, Linkin Park üyelerinin de Chester Bennington’ın ölümünden sonra ilk kez sahne aldığı konser olacak.

Gecenin tüm gelirleri, Music For Relief’in Bennington’ın ölümünden sonra hayata geçirilen ve ismini son Linkin Park albümünden alan One More Light Fund’a bağışlanacak.