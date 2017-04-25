Chris Cornell’dan yoldaki Soundgarden albümüne dair açıklamalar

Son olarak 2012 yılında King Animal albümünü yayınlayan ünlü grunge grubu Soundgarden, yeni bir albüm için bir süredir stüdyoda. Grubun solisti Chris Cornell, yoldaki albüm ve turneye dair açıklamalarda bulundu.

Billboard’a kısa bir röportaj veren Cornell, önceden belirlenen takvimin gerisinde kaldıklarını dile getirdi. Albümün şu an yarısının hazır olduğunu belirten Chris Cornell, özellikle grup halinde turne yapmayı özlediğini de sözlerine ekledi. Soundgarden’ın bir arada olmadığı dönemde yaptığı solo turnelerde kendini yalnız hissettiğini ve çok fazla eğlenmediğini söyleyen Amerikalı müzisyene göre, yeni bir albüm hazırlığında olmanın en güzel yanının sahnelere grup olarak dönecek olmaları.

Başrollerini Oscar Isaac ve Christian Bale’in paylaştığı, Ermeni soykırımını konu eden Hollywood filmi The Promise için bir şarkı kaydeden Chris Cornell, yedinci Soundgarden albümünde dinleyicileri bekleyen yeniliklere dair ipucu vermekten kaçınsa da ekibin önümüzdeki hafta başlayacak ve bir ay kadar sürecek ABD turnesinde yeni albümden şarkıları da çalması bekleniyor.