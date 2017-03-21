Chuck Berry’nin yeni albümünden ilk şarkı önümüzdeki günlerde yayınlanacak

Geçtiğimiz günlerde 90 yaşında hayatını kaybeden rock’n roll’un efsanevi figürlerinden Chuck Berry’nin yaklaşık 40 yıllık aranın ardından yayınlayacağı yeni albümüne dair bir güncelleme geldi. Chuck Berry’nin resmi Facebook sayfasından aile fertleri tarafından yapılan açıklamada, Chuck ismini taşıyacak albümden ilk şarkıları yakında duyacağımızın da müjdesi verildi.

2016’nın sonlarında duyurulan albümle ilgili efsanenin hayatının kaybetmesinin ardından birçok hayranından mesajlar aldıkları belirtilen duyuruda, albümle ilgili planların ertelenmediğini ve kısa sürede yayınlamak için ellerinden gelenin yapıldığına değinildi. Açıklamada Chuck Berry’nin de hayatının son yıllarında bu albüm için çalışırken büyük bir keyif aldığının altı çizilirken, müzisyenin 90 yıllık hayatı ve müziğe kattıklarını kutlamak için de Chuck albümünden daha iyi bir yol olamayacağı belirtildi.

Dualtone Records tarafından yayınlanacak albümden ilk şarkının önümüzdeki günlerde internette yerini alması bekleniyor.