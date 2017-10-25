Çizer Konuşmaları’nın sıradaki konuğu Burak Şentürk

Dört Bant Mag. çizeri Ethem Onur Bilgiç, Furkan ‘Nuka’ Birgün, Sedat Girgin ve Sadi Güran’ın başlattığı Çizer Konuşmaları, yeni buluşmasını 29 Ekim Pazar akşamı Bant Mag. Havuz / Bina’da gerçekleştiriyor. Son olarak Green Day’in Spotify tarafından yayınlanan özel bir belgeseli için yaptığı nefis çalışmalarla haberleriniz aldığımız, aynı zamanda KRÜW kurucularından olan Burak Şentürk, Çizer Konuşmaları’nın sıradaki konuğu oluyor.

Her buluşmada farklı bir çizeri ağırlayacak ve çalışmaları hakkında sohbete koyulacak olan dörtlünün, bu pazar gerçekleşecek sekizinci buluşmasını kaçırmayın. 29 Ekim Pazar günü 17:00-19:00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Yerimiz elli kişiyle sınırlı olduğu için erken gelmenizi tavsiye ediyoruz.

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