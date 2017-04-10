Çizer Konuşmaları’nın sıradaki konuğu Selçuk Ören

Bant Mag. Havuz’da her ay bir çizerin konuk olduğu etkinlik serimiz Çizer Konuşmaları’nın altıncısında sıradaki konuk illüstrasyon sanatçısı Selçuk Ören oluyor.

Mimar Sinan Üniversitesi’nde aldığı grafik eğitiminin ardından çeşitli illüstrasyon çalışmaları yapmaya odaklanan ve özellikle geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Şehzade Yangını çizgi romanı ile dikkat çeken Selçuk Ören, son olarak da Sırtlan Kitap’tan Kasap isimli yeni çizgi romanını yayınladı. Ethem Onur Bilgiç, Furkan ‘Nuka’ Birgün, Sedat Girgin ve Sadi Güran’ın başlattığı Çizer Konuşmaları’nın altıncısıyla ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Her buluşmada farklı bir çizeri ağırlayacak ve çalışmaları hakkında sohbete koyulacak olan dörtlünün, altıncı kez gerçekleşecek buluşmasını kaçırmayın. Sınırlı yerimiz olduğu için erken gelmenizi tavsiye ediyoruz.