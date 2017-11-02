Coen Kardeşler ve George Clooney’nin güç birliği “Suburbicon”, Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde

Yönetmenliğini George Clooney’nin üstlendiği ve senaryosu da Ethan ve Joel Coen imzası taşıyan Suburbicon, bu yıl beşinci kez düzenlenecek Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin açılış filmi olarak Türkiye galasını yapacak.

Oyuncu kadrosunda Matt Damon, Oscar Isaac ve Julianne Moore’un yer aldığı film, geride kalan yıllarda sıklıkla birlikte çalışan Coen Kardeşler ve George Clooney’nin sinema yolculuğunda yeni bir perde açıyor. O Brother, Where Art Thou?, Intolerable Cruelty ve Hail, Caesar! filmlerinde oyuncu olarak Coen Kardeşler ile çalışan Clooney, ikiliyle ilk kez yönetmen olarak güçlerini birleştiriyor. Paramount’un bu yılki en büyük merak uyandıran yapımlarından biri olan Suburbicon‘un ana karakterlerinden biri olan Roger için ismi gündeme gelen ilk oyuncu Josh Brolin olmuştu. Brolin’in yoğun film temposunda çekimlere katılamayacak olmasının ardından da kadroya Star Wars: The Force Awakens, Ex-Machina ve Coen Kardeşler’in Inside Llewyn Davis filmindeki performanslarıyla tanınan Oscar Isaac dahil edilmişti.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi ortaklığıyla hayata geçirilen festival, bu sene 17-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Programın tamamı 6 Kasım’da açıklanacak ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşecek.

Festivalle ilgili detaylara buradan ulaşabilir, aşağıdaki bağlantıdan da Suburbicon filminin fragmanını izleyebilirsiniz.