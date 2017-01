Coen Kardeşler’den bir televizyon dizisi: “The Ballad of Buster Scruggs”

The Big Lebowski, Fargo, No Country For Old Men ve Barton Fink gibi kült filmleriyle tanınan Ethan ve Joel Coen, Annapurna Television ortaklığıyla yeni bir dizi hazırlığında. İkilinin yazıp yöneteceği The Ballad of Buster Scruggs isimli dizinin henüz hangi kanalda yayınlanacağı bilinmiyor.

Coen Kardeşler’in kendilerine has tarzlarıyla yorumlayacağı bir tür Western dizisi olacak olan The Ballad of Buster Scruggs, ikilinin ilk televizyon yapımı olacak. Daha önce klasik filmlerinden Fargo‘nun televizyon uyarlamasını çok beğenmediklerini dile getiren Coen Kardeşler, The Ballad of Buster Scruggs dizisinin tüm bölümlerini yazıp yönetecek ve yapımcılığını da Sue Naegle ve Annapurna Pictures kurucusu Megan Ellison’la paylaşacak.

Oyuncu kadrosuna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da dizide Coen filmlerinden aşina olduğumuz pek çok ünlü oyuncunun rol alması bekleniyor. Dizinin yayınlanacağı kanal olarak da HBO, Netflix ve Amazon öne çıkan adaylar. Steven Soderbergh, Woody Allen, David Fincher gibi usta yönetmenlerin ardından, sinema tarihinin en özel ikililerinden Coen Kardeşler’in de televizyona transfer olması da günümüz film endüstrisine dair üzerinde durulması gereken detaylardan biri.