Colin Farrell ve Yorgos Lanthimos, yeni Amazon dizisi için bir arada

Lobster filminin yönetmeni Yorgos Lanthimos, Amazon’da yayınlanacak yeni dizisinde bir kez daha Colin Farrell’la çalışacak. 1986 yılında ortaya çıkan İran-Kontra skandalını konu edecek dizinin senaryosu da Enzo Mileti ve Scott Wilson imzası taşıyor.

İran’a yapılan silah satışlarından sorumlu olan ABD askeri Oliver North’u canlandıracak olan Colin Farrell, son olarak fazlasıyla eleştirilen ikinci True Detective sezonu ve Harry Potter spin-off filmi Fantastic Beasts and Where To Find Them‘de karşımıza çıkmıştı. Ben Stiller ve Nicky Weinstock’un yapımcılığını üstleneceği dizi hakkında açıklamalarda bulunan Yorgos Lanthimos, Colin Farrell’la yeniden çalışacak olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. “Önceden yaptığımız şeyden epey farklı bir proje için bir aradayız” diyen Lanthimos, kanalın da bu proje için fazlasıyla destekçi olduğunun altını çizdi.

Colin Farrell, bu yaz yeni Sofia Coppola filmi The Beguiled ile vizyonda olacak. Söz konusu filmde Elle Fanning, Nicole Kidman ve Kirsten Dunst ile başrolleri paylaşan Farrell, Yorgos Lanthimos’un sıradaki uzun metrajı The Killing of a Sacred Deer‘da da Nicole Kidman’la birlikte rol alacak.