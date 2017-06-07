“Cowboy Bebop”un canlı aksiyon uyarlaması geliyor

1998 yılında yayınlanmaya başlayan anime serisi Cowboy Bebop, Tomorrow Studios ve Midnight Radio ortaklığıyla canlı aksiyon dizi olarak uyarlanıyor.

Toplam 26 bölüm yayınlanan fütürist anime serisi Cowboy Bebop, bu seneyle birlikte bir furyaya dönüşen anime ve mangaların film ve dizi olarak kurgulanan canlı aksiyon uyarlamalarının gördüğü ilginin ardından yeni bir diziye dönüştürülüyor.

Dizinin senaristliğini üstlenecek isim de belli oldu. Thor: The Dark World ve önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan Thor: Ragnarok filmlerinin senaristi Chris Yost, Cowboy Bebop dizisinin senaryosunu yazacak. Söz konusu yapımın oyuncu kadrosuna dair henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da ana karakterlerden Spike Spiegel için Keanu Reeves isminin düşünüldüğü söylentisi de gündemde.