Da Poet, Gülbaba Müzik, Kamufle ve nicesinin çalacağı “COOP is the place” partisi 10 Şubat akşamı COOP’ta

Asmalımescit Suriye Pasajı’ndaki eski yerine geri dönen COOP’u hem desteklemek hem de bu geri dönüşü kutlamak için 10 Şubat Cuma akşamı özel bir parti gerçekleşiyor. Coop is the place isimli partide hem hip hop sahnesinden hem de müzik organizasyon dünyasından isimler DJ kabininde olacak.

Yerli hip hop sahnesinin iki yetenekli ismi Kamufle ve Da Poet’le birlikte Gülbaba Müzik kurucuları Ahmetcan Taşdemir ve Serhan Lokman, İKSV ekibinden Harun İzer ve gecenin açılış setini çalacak olan Tolga Dizmen, COOP is the place için bir araya geliyor. Gecenin akışını aşağıdaki posterde görebilir, Facebook etkinlik sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.