Da Poet’in “Beat Tape 2” albümünün lansman partisi bu cumartesi Peyote’de

Son olarak Demonation Festivali No:7’de sahne alan Da Poet, yeni albümü Beat Tape 2‘yu Grup Ses, Gökalp K, İdil Meşe ve dahasının sahne alacağı bir partiyle, bu cumartesi Peyote’de kutluyor.

Tektosag etiketiyle yayınlanan ve dijital müzik platformlarının yanı sıra plak formatında da yayınlanan yeni Da Poet albümü Beat Tape 2, şubat ayının sonunda yayınlanmıştı. Gantz, Ahu, Grup Ses, Othermxn ve İnce Şarj’ın da birer şarkıda Da Poet’e eşlik ettiği kayıtların yer aldığı albümün lansman partisi, 8 Nisan Cumartesi akşamı Peyote’de gerçekleşecek. Grup Ses, Ahu, İdil Meşe, Gökalp K, Karaçalı, 90 BPM’in sahne alacağı geceyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.