Dan Auerbach şarkısı “Waiting On a Song” için gençlik komedisi gibi klip

The Black Keys guitarist Dan Auerbach, sekiz yıllık aranın ardından yayınlayacağı ikinci albüm için gün sayıyor. Yoldaki albüme ismini veren “Waiting On a Song” isimli şarkı için çekilen klip, dün itibariyle internetteki yerini aldı.

Bryan Schlam imzası taşıyan klipte, yakında üniversiteye başlayacak bir arkadaş grubunun bir arada geçirdiği son yaz günlerini görüyoruz. Şarkıyı Auerbach’la birlikte yazan Amerikalı folk ve country müzik efsanesi John Prine’ın da kısa da olsa gözüktüğü klip, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

Dan Auerbach’ın Nonesuch Records bünyesinde hayata geçirdiği plak şirketi Easy Eye Sound etiketiyle yayınlanacak albüm, 2 Haziran’da raflarda olacak. Albümden şimdiye dek yayınlanan diğer iki şarkıdan “Shine On Me”de de Auerbach’a Mark Knopfler eşlik ediyor. Söz konusu şarkıyı buradan dinleyebilirsiniz.