Dan Auerbach’tan yeni parça: “King of a One Horse Town”

Yeni solo albümü Waiting On A Song’u kısa bir süre sonra yayınlamaya hazırlanan Dan Auerbach, yeni single’ı “King of a One Horse Town” için hazırladığı video ile karşımızda.

Son olarak 2014 yılında yayınlanan Turn Blue albümleri müzikseverler ile paylaşan Black Keys üyeleri, neredeyse üç yıldır birlikte müzik yapmıyor. Bir süredir solo albümüne odaklanan ve geçtiğimiz aylarda çeşitli parçalar yayınlayan Dan Auerbach, solo albümü Waiting On A Song için geri sayımı başlattı. Dış dünyayla iletişimde olmaktan korkan, kendi geçmişi ve başarısızlıklarıyla yüzleşmekten kaçan birinden yola çıkarak bir video hazırladıklarını söyleyen Auerbach’ın yeni şarkısı “King of a One Horse Town”ı aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.