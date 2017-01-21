Daniel Clowes çizgi romanından sinemaya uyarlanan “Wilson”dan yeni fragman

2010 yılında Drawn and Quarterly tarafından yayınlanan Daniel Clowes çizgi romanı Wilson, Craig Johnson yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı. Oyuncu kadrosunda Woody Harrelson, Laura Dern, Cheryl Hines ve Judy Greer gibi isimlerin yer aldığı filmden yeni bir fragman görücüye çıktı.

Galasını Sundance Film Festival kapsamında yapacak olan filmin uyarlama senaryosu da Daniel Clowes imzası taşıyor. Wilson, Clowes’un sinemaya bizzat uyarladığı ikinci çizgi romanı olacak. 2001 yılında yayınlanan Ghost World filmi de Clowes’un kült çizgi romanlarından birinden uyarlanmıştı.

Orta yaş krizi yaşayan bir karakteri merkezine alan Wilson, söz konusu karakterin önce eski eşiyle; sonra da varlığından haberi olmadığı kızlarıyla buluşmasını konu ediyor. ABD’de 24 Mart’ta gösterime girecek olan filmin Türkiye’deki vizyon tarihi henüz bilinmiyor.

Wilson‘dan yayınlanan yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.