Dark Horse ve Nintendo ortaklığıyla hazırlanan yeni “The Legend of Zelda” kitabı, 21 Şubat’ta raflarda

Tarih:
Kısalar, Uncategorized, VS.
Dark Horse ve Nintendo ortaklığıyla hazırlanan yeni “The Legend of Zelda” kitabı, 21 Şubat’ta raflarda

Bugüne dek birçok farklı uyarlamasıyla karşımıza çıkan kült video oyunu The Legend of Zelda‘nın otuz yıllık geçmişine ve tasarımının detaylarına odaklanan heyecan verici bir kitap geliyor. The Legend of Zelda: Art & Artifacts ismini taşıyan kitap Dark Horse ve Nintendo ortaklığıyla yayınlanacak.

21 Şubat’ta satışa sunulacak olan kitapta karakter tasarımlarından oyunlarda yer alan objelere; The Legend of Zelda‘nın yaratıcı ekibinden isimlerle yapılmış röportajlardan oyunların kapak tasarımlarına kadar, oyunun tutkunlarını cezbedecek birçok içerik bulunuyor. Dark Horse, 400 sayfalık The Legend of Zelda: Art & Artifacts kitabından çeşitli detayların yer aldığı bir fragman yayınladı.

Etiketler:

Benzer yazılar