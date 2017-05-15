Darren Aronofsky filmi “Mother!”dan etkileyici bir poster

Requiem For A Dream ve Black Swan gibi filmleriyle tanınan Darren Aronofsky’nin sonbaharda vizyona girecek yeni filmi Mother!, Jennifer Lawrence ve Javier Bardem’in başrollerinde yer aldığı bir psikolojik gerilim. Ünlü yönetmen, filmin ilk posterini Anneler Günü’nde paylaştı.

Senaryosu da Aronofsky imzası taşıyan Mother!, Amerikalı yönetmenin 2014 yılında vizyona giren Noah filminden bu yana çektiği ilk film. Bir çiftin evlerine gelen beklenmedik misafirlerle birlikte, ilişkilerinin bir tür testten geçmesini konu eden filmde Lawrence ve Bardem’le birlikte kamera karşısına geçen isimler arasında Domhnall Gleeson, Ed Harris, Kristen Wiig ve Michelle Pfeiffer bulunuyor.

Türkiye’deki vizyon tarihi 20 Ekim olarak belirlenen Mother!‘ın James Jean imzalı ilk posterini aşağıda görebilirsiniz.