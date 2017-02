Dash Shaw’un tamamı elle çizilmiş filmi “My Entire High School Sinking Into The Sea “den yeni fragman

Çizgi roman sanatçısı Dash Shaw’un tamamı el çizimleriyle oluşturulmuş animasyon filmi My Entire High School Sinking Into The Sea, bir depremin ardından ağır ağır denizin dibini boylayan bir liseyi konu eden bir komedi. Seslendirme kadrosudna Reggie Watts, Maya Rudolph, Jason Schwartzman, Lena Dunham, Susan Sarandon gibi isimleri bulunduran filmden yeni bir fragman geldi.

GKids’in yapımcılığını üstlendiği film, şimdiye dek Fantastic Fest, Toronto Uluslararası Film Festivali ve New York Uluslararası Film Festivali’nde gösterildi. Çeşitli video oyunlarına referansların bulunduğu film, son dönemde birçok dizi ve filmde rastladığımız, 80’lere has synth tonlarıyla bezeli soundtrack’iyle de konuşulacak gibi gözüküyor.

Dash Shaw’un hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği My Entire High School Sinking Into The Sea, Amerikalı çizerin ilk uzun metraj çalışması. Nisan ayında ABD’de sınırlı sayıda salonda gösterime girecek olan filmin yakında çevrimiçi platformlardan birinde yerini alması bekleniyor. My Entire High School Sinking Into The Sea’nin merak uyandıran fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.