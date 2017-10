Dave Bautista, animasyon film “Groove Tails”in seslendirme kadrosunda

Guardians of the Galaxy ve geçtiğimiz günlerde vizyona giren Blade Runner 2049‘daki performanslarıyla tanınan Dave Bautista, animasyon film Groove Tails‘in seslendirme kadrosuna dahil oldu.

Daha önce WWE Smackdown’un video oyunlarında kendi karakteri olan Batista’yı seslendiren Dave Bautista, yoldaki filmde birden fazla karakteri seslendirecek. Groove Tails‘in seslendirme kadrosunda yer alan bir diğer isim de Jamie Foxx. How to Train Your Dragon ve Kung Fu Panda 2 filmlerinin animasyon departmanında yer alan Cameron Hood’un yönetmenliğini üstleneceği filmin senaryosu da an itibariyle Joel Cohen ve Alec Sokolov ikilisi tarafından son haline getiriliyor. Jamie Foxx’un yapımcıları arasında da yer aldığı filmin, önümüzdeki yılın sonlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Bautista’yı önümüzdeki aylarda izleyeceğimiz diğer yapımlar arasında Avengers: Infinity War ve Scott Man imzalı aksiyon filmi Final Score bulunuyor. Ayrıca Bautista, önümüzdeki yıl çekimlerinin başlaması planlanan üçüncü Guardians of the Galaxy filminde bir kez daha Drax karakterini canlandıracak.