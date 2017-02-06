Dave Sim açıkladı: Sonbaharda yeni “Cerebus” çizgi romanları geliyor

Kanadalı sanatçı Dave Sim’in 1977 yılında yayın hayatına başlayan ve politik göndermelerle fantastik evrenleri iç içe geçiren çizgi roman serisi Cerebus, her ay yeni bir bölümü yayınlanacak maceralarıyla geri dönüyor.

Dave Sim’in sağlık sorunları nedeniyle çizim yapamıyor oluşu sebebiyle bir süredir uzak kaldığı çizgi roman alemine dönüşü, alışılmışın biraz dışında olacak. Söz konusu seriden kimi çalışmaların yenilenmiş baskılarıyla birlikte tamamen yeni hikayelerin bir arada yer aldığı Aardvark Comics #1 ve Strange Cerebus #1, aylık olarak yayınlanacak serinin ilk maceraları olacak.

Sim’in bir kısmı Photoshop yardımıyla tamamlanan yeni Cerebus hikayeleri için ekim ayını beklememiz gerekiyor. Ekimde yayınlanacak Strange Cerebus #1 ve kasım ayında yayınlanacak Aardvark Comics #1 için hazırlanan kapak taslaklarını aşağıda görebilirsiniz.